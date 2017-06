Lange Nacht der Bilder: Anmeldungen noch möglich

Lichtenberg.

Die Lange Nacht der Bilder feiert einen runden Geburtstag: Zum zehnten Mal steigt am 15. September das Kunst- und Kulturevent in Lichtenberg.Wer sein Atelier, seine Galerie oder Kreativkammer öffnen möchte, sollte sich schleunigst anmelden. Künstlerinnen und Künstler, Gemeinschaften, Betreiber von Galerien, Ausstellungsräumen, Werkstätten oder Kunsthäusern können an diesem Abend/in dieser Nacht nicht nur ihre Arbeiten präsentieren. Gefragt sind auch Gespräche mit Kulturschaffenden, Performances, Konzerte. Veranstalter der Langen Nacht der Bilder ist wie in den vergangenen Jahren das Bezirksamt Lichtenberg.Die Koordination obliegt dem Amt für Weiterbildung und Kultur. Für die Teilnahme an der Veranstaltung können sich Interessierte per Online-Formular anmelden: www.berlin.de/lange-nacht-der-bilder-lichtenberg . Der Anmeldeschluss endet allerdings bereits am 30. Juni.

Infos unter

902 96 37 58 oder per E-Mail an: news.kultur@lichtenberg.berlin.de