Radpartie durch Lichtenberg

Lichtenberg.

Auf Kieztour durch den Bezirk lädt am Sonntag, 27. August, um 14 Uhr der Allgemeine Deutsche Fahrradclub (ADFC) alle interessierten Radler ein. Aktive aus den Stadtteilgruppen des ADFC leiten die Pedalpartie an, die 20 bis 25 Kilometer auf Nebenstraßen und grünen Wegen durch Lichtenberg und zu versteckten, besonderen oder historischen Orten führt. Treffpunkt ist am Rathaus Lichtenberg in der Möllendorffstraße 6. Die Teilnahme ist kostenlos, eine Anmeldung nicht nötig. Mehr Infos gibt es unter www.kieztouren.radundtouren.de