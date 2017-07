Berlin: berlin |

Stasi-Gelände-Führung





Die Stasi gehörte zu den größten Geheimpolizeien der Welt. Dies zeigt sich immer noch an den Dimensionen, in denen sich das ehemalige Stasi-Gelände in den Alltag von Altlichtenberg hineinfraß. Die ca. einstündige Führung zeigt auch an Hand von Fotos Spuren der Vergangenheit und erläutert Funktionen des MfS.



Erstmals wird einer der Bunker , unter dem Gelände, der Munitionsbunker, gezeigt.



Treffpunkt: vor Haus 1, Ruschestr. 103



19.6. 2017 19 Uhr



Veranstalter: Bürgerkomitee 15. Januar