Stück nach Ibsen im Kesselhaus

Lichtenberg.

Frei nach dem Stück „Die Frau vom Meer“ von Henrik Ibsen handelt die Theaterinstallation mit dem Titel „Was nur mir gehört“. Sie wird am 26. Mai um 20 Uhr im Museum Kesselhaus Herzberge in der Herzbergstraße 79 Premiere feiern. Das Künstlerkollektiv „bite my tongue“ reflektiert in der Stückadaption die Beziehung zwischen Romantik und Körper. Der Theaterraum ist begehbar gestaltet und lässt sich wie eine Ausstellung lesen, in der Video, Sound und Schauspiel als künstlerische Mittel auftreten. Der Eintritt kostet 9 Euro, ermäßigt 5 Euro. Weitere Vorstellungen gibt es am 27. und 28. Mai sowie am 19. und 20. Juni jeweils um 20 Uhr. Weitere Informationen auf ww.facettenderkulturarbeit.de