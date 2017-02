Abgeordnete der Linken eröffnen Bürgerbüro an der Alfred-Kowalke-Straße

Berlin: Abgeordnetenbüro |

Friedrichsfelde.

Die beiden Abgeordneten der Linkspartei aus dem Berliner Parlament Hendrikje Klein und Harald Wolf haben eine gemeinsames Bürgerbüro in der Alfred-Kowalke-Straße 14 eröffnet. An drei Tagen in der Woche sind die beiden für ihre Wähler vor Ort – und zwar montags von 15 bis 18 Uhr, mittwochs von 11 bis 16 Uhr und donnerstags von 13 bis 16 Uhr. Mit den Mitarbeitern können auch individuelle Termine vereinbart werden. Weitere Informationen gibt es auf www.harald-wolf.net und www.hendrikjeklein.de sowie unter

58 88 63 78.