Bürgersprechstunden der SPD-Fraktion

Lichtenberg.

Für Interessierte gibt es auch in diesem Monat wieder verschiedene Möglichkeiten, mit den Bezirksverordneten der Lichtenberger SPD-Fraktion ins Gespräch zu kommen. Der Fraktionsvorsitzende Kevin Hönicke steht am 6. Oktober von 15.30 bis 17 Uhr und am 13. Oktober von 15.30 bis 17.30 Uhr im Rathaus Lichtenberg, Raum 12a, zur Verfügung. Am 10. Oktober beantwortet dort Erik Gührs, Fachsprecher für Haushalt, Finanzen und Personal, von 18.30 bis 19.30 Uhr alle Fragen. Einen Tag später, am 11. Oktober ist von 17 bis 18 Uhr Sprechstunde bei Anja Ingenbleek (Schule und Sport) in der Wandlitzstraße 13. Blashka Brechel (Arbeit, Soziales und Gemeinwesen) steht am 12. Oktober von 16 bis 18 Uhr für Gespräche zur Verfügung. Und Jutta Feige (öffentliche Ordnung, Verkehr und Bürgerdienste) am 24. Oktober von 17 bis 18 Uhr. Beide sind im Rathaus Lichtenberg, Möllendorffstraße 6, anzutreffen. Fritz Wolff (Gesundheit und Umwelt) bietet am 19. Oktober von 17.30 bis 19 Uhr in der Anna-Ebermann-Straße 26 eine Bürgersprechstunde an.