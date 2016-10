Danny Freymark wird Parlamentarischer Geschäftsführer der CDU-Fraktion im Abgeordnetenhaus

Neu-Hohenschönhausen.

Danny Freymark (CDU) ist am 25. Oktober neu ins Amt als Parlamentarischer Geschäftsführer seiner Fraktion im Abgeordnetenhaus gewählt worden. Er ist damit die rechte Hand des Fraktionsvorsitzenden Florian Graf und hat die Aufgabe, auch die Zusammenarbeit mit den anderen Fraktionen zu koordinieren. Freymark hat bei der Wahl am 18. September in seinem Wahlkreis Hohenschönhausen-Nord zwar kein Direktmandat erworben, er zieht aber über die Landesliste ein. Der Christdemokrat konnte hier 21 Prozent der Erststimmen holen – 5,8 Prozent mehr, als noch bei der Wahl im Jahr 2011. Das Direktmandat im Wahlkreis ging mit 26 Prozent an Kay Nerstheimer, der für die Alternative für Deutschland (AfD) kandidierte.