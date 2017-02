Grüne wählen Vorstand: Ein neues Team für den Bezirk

Lichtenberg. Am 26. Januar haben die Mitglieder von Bündnis 90/Die Grünen einen neuen Kreisvorstand gewählt.

Weitere Infos unter www.gruene-lichtenberg.de

Als Kreisvorsitzende wurde die 32-jährige Hannah Neumann gewählt. Teil der Doppelspitze bleibt Philipp Ahrens. Der 28-Jährige wurde in seinem Amt als bisheriger Kreisvorsitzender von den Mitgliedern bestätigt. Neu im Team ist dagegen die 30-jährige Katharina Klausner. Sie ist für die Finanzen verantwortlich. Cristina Urucu, Frederike Strunk und Jonas Hartmann verstärken den Vorstand als Beisitzer."Es ist unglaublich spannend, in Lichtenberg Politik zu machen. Vieles ist hier im Wandel und das bietet Chancen, den Bezirk bunter, nachhaltiger, toleranter, eben grüner zu gestalten. Dabei müssen wir alle mitnehmen, die hier leben: von der Rummelsburger Bucht bis Hohenschönhausen", sagt Hannah Neumann.Die bisherigen Vorstandsmitglieder Elke Böttcher, Eva Molau und Paul Homrighausen traten nicht wieder zur Wahl an, bleiben dem Kreisverband aber als Basismitglieder erhalten.