Grüne wollen mehr Sicherheit für Fußgänger und Radfahrer

Lichtenberg.

Mehr Sicherheit für Fußgänger und Radfahrer will die Fraktion von Bündnis 90/ Die Grünen in der Bezirksverordnetenversammlung (BVV) am 19. Januar fordern. Mit drei Anträgen wollen sie Sicherheitslücken schließen: So etwa in der Lückstraße auf Höhe der Emanuelstraße, wo ein Fußgängerüberweg geschaffen werden soll. Zudem soll für Radfahrer das Abbiegen in die Pfarrstraße aus Richtung Norden durch ein Verkehrszeichen sicherer werden. Die Grünen fordern zudem, im Gutspark an der Möllendorffstraße für eine bessere Beleuchtung zu sorgen, um das Sicherheitsgefühl von Passanten zu erhöhen. Die BVV tagt von 17 Uhr an in der Max-Taut-Aula, Fischerstraße 36.