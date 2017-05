Gutes Klima in Hoan Kiem

Hanoi (Vietnam): Hoàn Kiêm |

Lichtenberg.

Seit 2015 gibt es die Städtepartnerschaft zwischen Lichtenberg und dem Bezirk Hoan Kiem in der vietnamesischen Hauptstadt Hanoi. Beide Bezirke wollen mehr für ein gutes Klima tun und starteten nun einen Austausch in Sachen Klimaschutz. Dazu reisten Beauftragte aus dem Bezirksamt Lichtenberg nach Hanoi. Dabei waren die Beauftragte für Städtepartnerschaften, Karin Strumpf, und Conrad Masius, stellvertretenden Leiter des Straßen- und Grünflächenamtes. Ziel des Besuches war es, herauszufinden, mit welchen Herausforderungen beim Klimaschutz die vietnamesische Verwaltung kämpft. So gibt es große Belastung durch den Verkehr, aber auch bei der Abwasserentsorgung. Eine erfolgreiche Maßnahme der Vietnamesen war es, den Verkehr rund um den Hoan-Kiem-See zu beruhigen. Der See ist nun Erholungsort für Familien.