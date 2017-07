Im Sinne der Digitalisierung

Lichtenberg.

Die digitale Entwicklung in der Lichtenberger Verwaltung will die CDU-Fraktion der Bezirksverordnetenversammlung (BVV) vorantreiben – und fordert eine Extra-Stelle für einen eigens mit diesem Themenfeld Beauftragten. Die Fraktion erhofft sich mehr Innovation und Effizienz in den bezirklichen Verwaltungsstrukturen. Der Beauftragte für Digitalisierung sollte den Ausbaubedarf der Breitbandversorgung für private und gewerbliche Anlieger im Bezirk einschätzen, Förderungen koordinieren und mehr Möglichkeiten im digitalen Bereich ausschöpfen. Die Idee wurde zunächst im Haushaltsauschuss beraten. Auf Empfehlung des Ausschusses wurde der Antrag in Juni-Sitzung der BVV beschlossen.