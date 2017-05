Parken soll einfacher werden

Lichtenberg.

Wie das Parkplatzproblem im Bezirk gelöst werden könnte, darüber macht sich die CDU-Fraktion in der Bezirksverordnetenversammlung Gedanken. Ihre Idee: Zusätzlicher Parkraum könnte durch private Investoren geschaffen, vorhandene Stellplatzanlagen Dritter öffentlich nutzbar gemacht werden. Letztere Chance bieten Parkplätze auf Flächen des Handels. Mit einem am 27. April eingebrachten Antrag will die CDU diese Ideen nun diskutieren: "Durch die permanente Parkplatznot kommt es immer wieder zu verbotswidrigem Parken und belastendem Parksuchverkehr. Es muss weiterhin ein öffentlicher Auftrag sein, dass eine Kommune für ausreichend Parkmöglichkeiten sorgt", sagt Heike Wessoly, verkehrspolitische Sprecherin der Fraktion.