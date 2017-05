Stasi-Tätigkeit im Fokus

Lichtenberg.

Auch in dieser Legislaturperiode sollen die Bezirksverordneten in Lichtenberg auf eine mögliche inoffizielle oder hauptamtliche Tätigkeit für das einstige Ministerium für Staatssicherheit überprüft werden. Das hat die Bezirksverordnetenversammlung am 18. Mai auf einen Antrag der CDU-Fraktion hin beschlossen. Nicht einig werden konnten sich die Bezirksverordneten jedoch, ob nach der Überprüfung ein Befund veröffentlicht wird. Das hatte wiederum die Grünen-Fraktion vorgeschlagen. Stattdessen sollen die Überprüfungsergebnisse in einer Sitzung der BVV unter Ausschluss der Öffentlichkeit nur den Volksvertretern bekannt gegeben werden.