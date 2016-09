8. FAN Konferenz - FAN wohnt sozial

Berlin: Gemeindesaal |

Die STATTBAU GmbH als Gebietsbeauftragte der Frankfurter Allee Nord lädt zusammen mit dem FAN Beirat im Auftrag des Bezirksamtes Lichtenberg zur 2. FAN-Konferenz in diesem Jahr ein. Alle Interessierten, die im Gebiet Frankfurter Allee Nord wohnen, lernen, arbeiten oder sich engagieren wollen, sind herzlich eingeladen.

Am Donnerstag, dem 06.10.2016, 18.00 -20.30 Uhr im Gemeindesaal Schottstraße 6, 10365 Berlin.



In der FAN-Konferenz wird der Schwerpunkt auf das Thema „Soziales Wohnen“ gelegt. Für alle FANs – ob alte oder neue Bewohner – soll das Wohnen im Kiez möglich und bezahlbar sein. Eingeleitet wird der Abend durch Bezirksstadtrat Herrn Nünthel. Danach folgt ein Beitrag der Bezirksstadträtin Frau Beurich zum Thema Schulneu- und Ergänzungsbauten. Durch ein Input Referat von Herrn Böttcher aus der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt zur aktuellen Wohnungspolitik und anschließende Statements von kompetenten Akteuren aus dem Gebiet Lichtenberg, werden die Besucher über Handlungsbedarfe in FAN, Anforderungen an die soziale Infrastruktur und über soziales Wohnen in Lichtenberg informiert.

Anschließend haben die Besucher die Möglichkeit sich an Thementischen zu beteiligen, um an einer vertiefenden Diskussion teilzunehmen.



Um Anmeldung unter fan@stattbau.de wird gebeten.