Austausch für Angehörige

Lichtenberg.

Zu einem Austausch- und Informationstreffen rund um ambulant betreute Wohngemeinschaften für Menschen mit Demenz laden am Mittwoch, 22. November, von 15 bis 17 Uhr die Kontaktstelle Pflegeengagement Lichtenberg und der Verein Selbstbestimmtes Wohnen im Alter ein. Die Veranstaltung richtet sich an Angehörige, Rechtsbetreuer, ehrenamtliche Mitarbeiter und Interessierte. Ort ist das Nachbarschaftshaus Orangerie in der Schulze-Boysen-Straße 38. Eine Anmeldung ist nicht nötig, Infos gibt es unter28 47 23 95 und www.kiezspinne.de