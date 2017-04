Beratung bei Hartz IV

Lichtenberg.

Kostenlose Beratung bei Fragen zu Hartz IV leistet der Beratungsbus der Wohlfahrtsverbände am 11. und 12. Mai vor dem Jobcenter Lichtenberg, Gotlindestraße 93. Von 8 bis 13 Uhr stehen die Berater an beiden Tagen bereit, um Bescheide zu überprüfen oder Auskunft über Rechtsmittel zu geben. Die Aktion wird veranstaltet vom Berliner Arbeitslosenzentrum der evangelischen Kirche und wird unterstützt von den Beratungsstellen in den Bezirken, der Landesarmutskonferenz und dem Deutschen Gewerkschaftsbund. Der Senat fördert die mobile Beratung. Weitere Stationen gibt es unter www.beratung-kann-helfen.de