Ferienplätze geschenkt

Lichtenberg.

Nicht alle Eltern können es sich leisten, mit ihren Kindern in Urlaub zu fahren. Seit vielen Jahren verschenkt deshalb die Bundestagsabgeordnete Gesine Lötzsch (Linkspartei) Ferienplätze an Kinder: In diesem Jahr geht es in ein Zeltlager nach Schweden. Vom 19. Juli bis zum 9. August können Kinder ab sechs Jahren bei der Reise des Vereins „Kinderring Berlin“ mitmachen. Gezeltet wird am See und am Waldrand. Interessierte können sich formlos bewerben unter gesine.loetzsch@bundestag.de . Bitte Alter, Anschrift und Name des Kindes angeben.