Info über Demenz-WGs

Berlin: Nachbarschaftshaus Orangerie |

Lichtenberg. Zum gemeinsamen Austausch rund um das Thema der ambulanten Wohngemeinschaften für Menschen mit Demenz lädt am 10. Mai von 17 bis 19 Uhr die Kontaktstelle PflegeEngagement Lichtenberg gemeinsam mit dem Verein "Selbstbestimmtes Leben im Alter" ein. Die Veranstaltung im Nachbarschaftshaus "Orangerie" in der Schulze-Boysen-Straße 38 ist kostenfrei und findet im vertraulichen Rahmen statt. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Weitere Informationen gibt es in der Kontaktstelle PflegeEngagement Lichtenberg unter 28 47 23 95. KW