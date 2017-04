Info/Austausch zu ambulant betreute Wohngemeinschaften

Berlin: Nachbarschaftshaus Orangerie |

Jour fixes - Austausch und Informationstreffen zu Themen rund um ambulant betreute Wohngemeinschaften für Menschen mit Demenz



Der Verein „Selbstbestimmtes Wohnen im Alter – SWA e.V.“ lädt in Kooperation mit der „Kontaktstelle PflegeEngagement Lichtenberg“ Angehörige, Rechtsbetreuer, Interessierte und ehrenamtlich Engagierte am Mittwoch, den 10.05.2017, 17.00-19.00 Uhr herzlich ein.



Die Veranstaltung findet in den Räumen des Nachbarschaftshauses ORANGERIE,

Schulze-Boysen-Str. 38, 10365 Berlin statt.



Kostenfrei und im vertraulichen Rahmen. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.



Weitere Informationen: 030-28472395



Ein Angebot des Vereins Selbstbestimmtes Wohnen im Alter in Kooperation mit der Kontaktstelle PflegeEngagement Lichtenberg.