Lichtenberg. Der beliebte Laternenumzug durchs Nibelungenviertel findet in diesem Jahr am Freitag, 10. November, von 16.30 bis 19 Uhr statt. Kleine und große Bewohner des Alt-Lichtenberger Kiezes sind eingeladen, mit Laternen zum Freiaplatz zu kommen, um von dort aus mit einem Martinsreiter zur Howoge-Arena „Hans Zoschke“ zu ziehen. Der Tross wird musikalisch begleitet, im Anschluss gibt es heiße Suppe und eine Grillwurst am Feuer. Infos unter 32 51 93 30. bm