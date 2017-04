Wir haben ständig neue Angebote.Unsere Möbel sind hochwertig für nen schmalen Taler zu haben.Kommt zu uns in die Möbelbörse in der Vulkanstr.10geöffnet Di,Do und Fr von 10:00 bis 14:00 oder vorher anrufen.017668361018Und wenn ihr Lust habt uns zu helfen dann meldet euch in einem von unseren LädenUnter www.berlinerengel.de könnt ihr euch auch vorab von unsrere Arbeit überzeugen