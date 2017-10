Neues Begegnungszentrum „Aufatmen“: Ort soll kultureller Kieztreff werden

Berlin: Begegnungszentrum aufatmen |

Lichtenberg.

Mit einem Tag der offenen Tür am Sonnabend, 7. Oktober, wird die neue interkulturelle Begegnungsstätte in der Schottstraße 2 eingeweiht.

Für Kinder soll es an diesem Tag von 14 bis 18 Uhr ein Unterhaltungsprogramm mit Bastelstationen und Spielen geben. Erwachsene haben die Möglichkeit, die Mitarbeiter und die neuen Räumlichkeiten kennenzulernen.„Aufatmen“ soll ein Treffpunkt für Menschen jeder Kultur und Religion werden. Singles, Alleinerziehende, Rentner, Kinder, Geflüchtete – für alle Gruppen soll es künftig verschiedene, meist kostenfreie Angebote geben.Betrieben wird der Kieztreff von der „ora Kinderhilfe International“, die sich seit mehr als drei Jahrzehnten für Menschen in Not einsetzt. In aktuell zehn Ländern sorgt die gemeinnützige Organisation zum Beispiel dafür, dass Kinder genug Essen und Kleidung haben und zur Schule gehen können.Mit dem interkulturellen Begegnungszentrum in Lichtenberg soll nun auch das lokale Engagement gestärkt werden. „Wir wünschen uns, dass die Menschen gerne kommen, verweilen, die Angebote nutzen und sich einfach wohlfühlen“, sagt die pädagogische Leiterin Stephanie Hackstein.

Weitere Infos auf http://www.aufatmen-lichtenberg.de/