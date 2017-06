Palliativverein lädt zum Sommerfest ein: Informationen und buntes Programm

Lichtenberg.

Bürgermeister Michael Grunst (Die Linke) eröffnet das erste Sommerfest des Palliativfördervereins Lichtenberg am Sonnabend, 1. Juli, um 15 Uhr im Stadtteilzentrum Kiezspinne in der Schulze-Boysen-Straße 38.Mit der Veranstaltung will sich der Verein vorstellen und ein Zeichen setzen – dafür, dass schwer kranke Menschen und ihre Angehörigen ein Teil der Gesellschaft sind.So gibt es viele Informationen über den Förderverein und seine Ziele. Auf Palliativmedizin spezialisierte Ärzte, Pflegekräfte, Ernährungsberater und andere Experten beantworten Fragen und halten Info-Material bereit.Das bunte Rahmenprogramm gestalten die Jugendband Anmarica, eine Theatergruppe von Auszubildenden des Sana Klinikums, die Zauberin Lydia und viele ehrenamtliche Akteure aus Lichtenberg. Es gibt Herzhaftes vom Grill, Kaffee und Kuchen. Der Erlös geht an den Förderverein.

Kontakt und Informationen per E-Mail an info@pfv-lichtenberg.de.