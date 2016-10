Lichtenberg.

Am 4. November findet anlässlich des Martinstages, der am 11. November begangen wird, ein Laternenumzug statt. Für eine besinnliche Stimmung sorgen neben den Lichtern auch die stimmkräftigen Sänger und ein Martinsreiter, die den Umzug begleiten. Los geht es um 16.30 Uhr am Freiaplatz. Der Umzug geht durch die Straßen bis zur Bornitzstraße 101. Dort endet er mit einem Grillfest gegen 19 Uhr. Weitere Informationen gibt es unter www.stz-lichtenbergnord.de