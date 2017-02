Tour durch den Landschaftspark Herzberge

Lichtenberg.

Wie funktioniert Orientierung mit Kompass und Karte? Am 28. Februar lädt der Verein Agrarbörse Deutschland Ost zu einer Entdeckungstour durch den Landschaftspark Herzberge ein. Von 10 bis 13 Uhr soll unter dem Motto "Wir treffen uns an der großen Eiche Richtung Süden" die winterliche Natur im Park entdeckt werden. Treffpunkt ist die Tramhaltestelle am Krankenhaus in der Herzbergstraße 79. Die Teilnahme kostet zwei Euro. Anmeldung per E-Mail an wackwitz@agrar-boerse-ev.de oder unter0176-10 53 60 26.