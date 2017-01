Über Projektideen entscheiden: Mitglieder für Bürgerjurys gesucht

Lichtenberg.

Mitbestimmen, was im Kiez los ist – dazu laden die Bürgerjurys in den einzelnen Stadtteilen Lichtenbergs ein. Aktuell werden Mitglieder für diese Jurys gesucht. Das Gremium wird vom Bezirksamt eingesetzt, um den Kiezfonds in Höhe von 130 000 Euro an freiwillige Projekte zu vergeben. Die Juroren entscheiden ehrenamtlich über die eingereichten Ideen der Bürger: 2016 wurden in Lichtenberg auf diese Weise etwa 130 Projekte umgesetzt. Die Bürgerjury tagt regelmäßig. Weitere Informationen gibt es im Bezirksamt Lichtenberg unter

902 96 35 15 und buergerhaushalt@lichtenberg.berlin.de