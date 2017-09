Lichtenberg.

Die Beratungsstelle für Lebensmittelpersonalhygiene in der Alfred-Kowalke-Straße 24 bleibt bis zum 27. September geschlossen. Grund ist Personalmangel, teilt das Bezirksamt mit. Ratsuchende werden gebeten, sich an die Gesundheitsämter in Mitte unter

901 84 50 67 oder Charlottenburg-Wilmersdorf unter

902 91 62 99 zu wenden.