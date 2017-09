Lichtenberg.

Zufrieden, selbstbestimmt und aktiv - oder frustriert und abgehängt? Wie fühlen sich ältere Menschen im familienfreundlichen Bezirk? Um diese Frage dreht sich die 4. Lichtenberger Woche der älteren Menschen. Die Eröffnungsveranstaltung findet am Montag, 25. September, von 14 bis 16 Uhr in der Begegnungsstätte Einbecker Straße 85 statt. Aufs Podium begeben sich unter anderem die Vorsitzende der Seniorenvertretung Renate Mohrs, Bürgermeister Michael Grunst (Die Linke), Sozialstadträtin Birgit Monteiro (SPD) sowie Vertreter der Howoge und der Berliner Verkehrsbetriebe. Interessierte Senioren sind herzlich willkommen. Infos gibt es per E-Mail an mailto@sv-lichtenberg.de und unter902 96 33 32.