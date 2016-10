Berlin: Stadtteilbüro Lichtenberg Nord |

Wir möchten interessierte Bürgerinnen und Bürger zum Wohntisch Lichtenberg einladen!

Wohntische dienen Menschen, die am gemeinschaftlichen und/oder generationsübergreifenden Wohnen interessiert sind, als Treffpunkte und Diskussionsforen. Ziel ist, sich kennenzulernen, gemeinsame Aktivitäten zu starten und so auf ein Gemeinschaftswohnprojekt hinzuarbeiten.

Interessierte können jederzeit dazukommen!

Die Treffen finden jeden Monat am 2. Donnerstag ab 17 Uhr statt.