Wohntisch Lichtenberg

Wohntische dienen Menschen, die am gemeinschaftlichen und/oder generationsübergreifenden Wohnen interessiert sind, als Treffpunkte und Diskussionsforen. Ziel ist, sich kennenzulernen, gemeinsame Aktivitäten zu starten und so auf ein Gemeinschaftswohnprojekt hinzuarbeiten.Die Treffen finden jeden Monat am 2. Donnerstag ab 17 Uhr statt.Weitere Informationen bekommen Sie bei der Netzwerkagentur Generationen Wohnen und der Kontaktstelle PflegeEngagement Lichtenberg