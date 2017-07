Berlin: Stadion Friedrichsfelde |

Am 14. und 15.07.2017 findet im Stadion Friedrichsfelde, Zachertstr. 30-50, 10315

Berlin-Lichtenberg die 47. Deutsche Seniorenmeisterschaft im Castingsport statt.

Der Bezirksbürgermeister von Berlin-Lichtenberg, Herr Michael Grunst, wird als Schirmherr diese Veranstaltung am 14.07.17, 09.00 Uhr eröffnen. Am Start sind 47 Aktive aus neun Bundesländern. Ausrichter ist der DAV Landesverband Berlin e.V.

Nähere Informationen auf borussia.castingsport.de.

Frank Börner

DAV Landesverband Berlin e.V.

Referent für Castingsport