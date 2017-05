Dreierpack von Grüneberg

Lichtenberg. Tore satt für die 47er. Bei Charlottenburgs Hertha 06 feierte das Team von Trainer Uwe Lehmann ein 8:1 (2:1). Grüneberg (21.) und Brechler (22.) erzielten mit einem Doppelschlag die Führung. Aber die Gastgeber konnten drei Minuten vor der Pause durch Cakir verkürzen. Spannend wurde es nach dem Seitenwechsel aber trotzdem nicht. Brechler traf zwei Minuten nach der Pause zum 3:1 für die Gäste. Dann erhöhte Grüneberg im Doppelpack (62., 71.) auf 5:1. Banze (80.), Sinan (88.) und Gawe (90.) hatten in der Schlussphase auch noch Lust aufs Toreschießen.



Am Sonnabend (15 Uhr) kommt Strausberg in die Normannenstraße.

