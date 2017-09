Lichtenberg.

Die Bundestagsabgeordnete Gesine Lötzsch (Die Linke) lädt eine Schulklasse zum Indoor-Klettern in die Boulder-Halle am Rummelsburger See ein. Anlass ist der Weltkindertag. Das Angebot richtet sich an Mädchen und Jungen im Alter ab acht Jahren. Klettertermin ist der 19. September ab 9 Uhr. Interessierte Lehrer melden sich unter

22 77 17 87 oder per E-Mail an gesine.loetzsch@bundestag.de