Sperrungen im Tunnel Britz

Neukölln.

Für Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten auf der A 100 wird der Tunnel Ortsteil Britz in Fahrtrichtung Süd vom 15. Mai zum 16. Mai und vom 16. Mai zum 17. Mai von der Anschlussstelle (AS) Gradestraße bis AS Buschkrugallee jeweils in der Zeit von 21.00 Uhr bis 5.00 Uhr gesperrt. Außerdem gibt es eine Vollsperrung der Fahrtrichtung Nord vom 17. Mai zum 18. Mai und vom 18. Mai zum 19. Mai von AS Buschkrugallee bis AS Gradestraße jeweils in der Zeit von 21.00 Uhr bis 5.00 Uhr. Alle Ein- und Ausfahrten zwischen den jeweiligen Anschlussstellen sind während der nächtlichen Arbeiten gesperrt. Die Umleitungsstrecken sind ausgeschildert.