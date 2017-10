Lichtenberg.

Am 2. Oktober gegen 15 Uhr ist in der Herzbergstraße ein 49-jähriger Motorradfahrer bei einem Unfall ums Leben gekommen. Der Mann war in Richtung Weißenseer Weg von der nassen Fahrbahn abgekommen, zu Boden gestürzt und dabei in den Gegenverkehr geraten. Ein entgegenkommendes Auto erfasste den Motorradfahrer, wodurch dieser zur Seite geschleudert und so schwer verletzt wurde, dass er noch am Unfallort verstarb. Der Autofahrer blieb dagegen unverletzt.