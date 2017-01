Ausstellung zu Minijob

Berlin: Ring Center 2 |

Friedrichshain/Lichtenberg. Im Erdgeschoss des Ringcenters 2, Frankfurter Allee 115-117, wird zwischen 23. und 29. Januar die Ausstellung "Warum Minijob – Mach mehr draus" gezeigt. Die Schau wurde im Rahmen der gleichnamigen Kampagne der Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales konzipiert und will Irrtümer beim Thema Minijobs ausräumen. Dabei geht es unter anderem um Rechtsfragen, etwa zu Krankengeld, Kündigungs- sowie Mutterschutz oder welche Mehrkosten Unternehmen durch diese Art von Beschäftigung entstehen. Außerdem werden Angebote für Minijobber und Firmen zur Umwandlung in sozialversicherungspflichtige Arbeit vorgestellt. Geöffnet ist bis Sonnabend täglich von 10 bis 21 Uhr, am verkaufsoffenen Sonntag, 29. Januar, von 13 bis 18 Uhr. tf