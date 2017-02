Berlins kundenfreundlichstes Finanzamt ist in Lichtenberg

Lichtenberg.

Das Finanzamt Lichtenberg konnte sich bei einer Umfrage eines Online-Portals als das kundenfreundlichste Finanzamt Berlins durchsetzen. Das Portal Steuertipps.de lancierte im Jahr 2016 eine Abstimmung unter den rund 15 000 Nutzern. Abstimmen konnten diese in den Kategorien Freundlichkeit, Schnelligkeit und Erreichbarkeit. Lichtenberg belegte Platz eins, gefolgt von den Finanzämtern in Steglitz und Neukölln. Im Vergleich aller Bundesländer landete Berlin auf Platz sieben. An der Spitze der gesamten Umfrage steht das Finanzamt im sächsischen Löbau.