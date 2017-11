Hochwertig und selten: Autos unterm Hammer

von Berit Müller

Die nächste Versteigerung von Fahrzeugen ohne gültige amtliche Kennzeichen veranstaltet das Ordnungsamt Lichtenberg am Freitag, 24. November, um 13.30 Uhr im BVV-Saal des Bezirksamtes Pankow, Haus 7, Fröbelstraße 17 in Prenzlauer Berg.Die Liste der knapp 270 angebotenen Automobile mit je einem Foto finden alle Interessierten im Internet unter: http://asurl.de/12yv. Besonders erwähnenswert sind laut Bezirksamt Lichtenberg die folgenden hochwertigen, beziehungsweise seltenen Autos: ein Renault Master mit der Erstzulassung 2013, ein MB C 200 CDI, Erstzulassung 2011; ein Fiat 500 Cabrio (2012), ein Audi RS 3 (2016), ein Land Rover Evoque (2014) und ein Oldtimer DB Feuerwehrfahrzeug von 1973. Gezahlt werden kann mit Bargeld sowie Giro-, Maestro- oder V-Pay-Karten mit PIN.Das Mindestangebot liegt immer bei 100 Euro, es sei denn, es ist in der Liste anders ausgewiesen. Bis zum Versteigerungstermin können Fahrzeuge aus der Liste entfallen. Am Nachmittag des 22. November erfolgt noch einmal eine Aktualisierung der Angebote.