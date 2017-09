Industriekultur im Gebiet Herzberge: Fotowettbewerb vor dem Herbstfest

Lichtenberg. „Industriekultur im Gebiet Herzberge“ lautet der Titel eines Fotowettbewerbs, an dem sich Hobbyfotografen noch bis zum 20. September beteiligen können.

Das Gewerbegebiet Herzbergstraße ist wichtiger innerstädtischer Gewerbestandort mit einer großen Anzahl an Betrieben, die die unternehmerische Vielfalt des Bezirks widerspiegeln.Am Sonnabend, 11. November, öffnen die ansässigen Firmen ihre Türen und laden Interessierte zum Herbstfest ein. Es wird gemeinsam mit dem Projekt „Lichtenberg im Wettbewerb – Wirtschaftsorientiertes Stadtmarketing“ organisiert und soll vor allem die Unternehmensvielfalt, das Innovationspotential und das Engagement für Gewerbetreibende in Lichtenberg zeigen.Der Fotowettbewerb soll bereits im Vorfeld das Interesse am Areal wecken. Wie sehen die Lichtenberger die Industriekultur im Bezirk? Wo sind markante Orte? Gesucht wird der persönliche Blick. Interessierte sollten sich künstlerisch-kreativ mit den Themen: Gewerbe, Industrie, Menschen und Industrie, Industriekultur und Industriestadt Lichtenberg auseinandersetzen. Das beste Foto wird beim Herbstfest mit einem Preis geehrt.

Ausführliche Informationen gibt es auf: www.beliber.de/fotowettbewerb/