Anwohner in der Geibelstrasse befürchten Bauruine

Bereits vor einem halben Jahr wies ein Artikel der Berliner Woche auf die Umstände des Bauvorhabens "Lichtenrader Dächer" in der Geibelstrasse 71 sowie dem angrenzenden Simpsonweg hinDie Bewohner, die nun schon mehr als 2 Jahren mit einem Gerüst an ihrem Haus leben müssen sind nun noch mehr beunruhigt, da die verantwortliche Baufirma zwei Werbetafeln in der Barnetstrasse letzte Woche abgebaut hat. Diese standen dort seit fast 10 Jahren.Seit Beginn des Jahres wurde insbesondere am Haus Geibelstr. 71 praktisch nicht weitergearbeitet.Auf Nachfrage bei der zuständigen Hausverwaltung heißt es, man wisse nicht genau wer die Demontage vorgenommen habe. Da die fälligen Mietzahlungen in den letzten 2 Jahren aber sehr unregelmäßig waren und zuletzt gar nicht mehr kamen, vermute man dies als Hintergrund.Bereits im Sommer hatte sich der renommierte Makler Ziegert aus der Vermarktung zurückgezogen, auf Anfrage wollte man die Gründe hierfür jedoch nicht nennen.Der Abverkauf scheint nur sehr schleppend voran zugehen.Bewohner in der Barnetstrasse, die ebenfalls zum Bauprojekt der Aufstockung gehören, berichten davon, dass die Baufirma bereits für Anfangden Beginn der Arbeiten dort in Aussicht gestellt hat.Bis heute hat sich aber nichts getan. Die Hausverwaltung hatte bisher den Zutritt verweigert, da erforderliche Bauunterlagen nicht vorgelegt wurden. Bislang wurde lediglich ein Baustromverteiler aufgestellt.Warum man nicht erst einmal die angefangenen und teilweise aufgerissen Dachflächen im Simpsonweg / Geibelstr. 71 zu Ende bringt, versteht keiner der Betroffenen.Nun droht den Bewohnern mit Wintereinbruch erneut wie in den Vorjahren ein hartes Los mit möglichem Schimmel und Wassereinbruch. Auch hier wurde in der Berliner Woche mehrfach berichtet. Vor dem Hintergrund dass die Vermarktung für weitere Aufstockungen offenbar eingestellt wurde, fragen sich nun natürlich alle, ob und wann es gegebenfalls weitergeht mit den Bauarbeiten oder ob sie in einer Bauruine leben müssen.