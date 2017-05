Dachaufstockung in Lichtenrade: Die Anwohner kommen nicht zur Ruhe

" imsowieberichtet.Erst kürzlich kämpften die Bewohner mit dem Ordnungsamt wochenlang darum, dass man sich dort um einen riesigen Müllberg kümmert, den die Bauarbeiter aus diversem Bauschutt über 4 Hauseingänge angehäuft hatten.Dieser ist nun dank Bezirksverwaltung abgetragen.Aber nun steht neuer Ärger ins Haus. Wie der schleppende Fortgang der Bauarbeiten bereits vermuten ließ werden die Bewohner nun per Aushang von der Insolvenz der "Meine eigenen Wände" GmbH informiert. Wie man den ausgehängten Baugenehmigungen in den Hausaufgängen entnehmen kann, war die "Meine eigenen Wände GmbH" der verantwortliche Bauträger in diesem Projekt.Da es offenbar Unregelmäßigkeiten im Zuge der diversen Insolvenzverfahren (zuvor bereits Wonne Bau GmbH) gibt werden mögliche Zeugen gesucht, die sich beim zuständigen, Dezernat 3 Wirtschaftskriminalität melden sollen. So steht es zumindest im Aushang.Nachdem das Dach der Geibelstr. 71 nun bereits aufgeschnitten wurde befürchten die Anwohner dass es vorerst bei dieser "Bauruine" bleiben könnte.Die Gebäude im Simpsonweg 2 und 4 sind ebenfalls noch eingerüstet. Bei einem Vor-Ort-Termin am Freitag dieser Woche wurde lediglich ein Bauarbeiter angetroffen, der eine Schubkarre bewegte.Ob und gegebenenfalls wann es zu der eigentlich für dieses Jahr geplanten Fortsetzung der Bauarbeiten in der Werfelstr. 7-11 und Barnetstrasse 30 - 33 kommen wird, dazu konnte man bisher noch keine Auskunft erhalten.