Dachaufstockung in Lichtenrade: Die Anwohner kommen nicht zur Ruhe

sowieberichtet.Erst kürzlich kämpften die Bewohner mit dem Ordnungsamt wochenlang darum, dass man sich dort um einen riesigen Müllberg kümmert, den die Bauarbeiter aus diversem Bauschutt über 4 Hauseingänge angehäuft hatten.(siehe Link Dieser ist nun dank Bezirksverwaltung abgetragen.Aber nun steht neuer Ärger ins Haus. Wie der schleppende Fortgang der Bauarbeiten bereits vermuten ließ werden die Bewohner nun per Aushang von der Insolvenz der "Meine eigenen Wände" GmbH informiert. Wie man den ausgehängten Baugenehmigungen in den Hausaufgängen entnehmen kann, war die "Meine eigenen Wände GmbH" der verantwortliche Bauträger in diesem Projekt.Nachdem das Dach der Geibelstr. 71 nun bereits aufgeschnitten wurde befürchten die Anwohner dass es vorerst bei dieser "Bauruine" bleiben könnte.Die Gebäude im Simpsonweg 2 und 4 sind ebenfalls noch eingerüstet. Wie es derzeit weitergeht dazu konnte bisher leider keine Stellungnahme eingeholt werden.