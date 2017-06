Keine Sanierung, nur ein Sanierungschen: Blanke Wut macht sich breit

Darin heißt es„Aufgrund des begrenzten Budgets handelt es sich bei den bereits Anfang des Jahres angekündigten Straßenausbesserungsarbeiten an den Pflasterstraßen um die Reparatur von Kleinstflächen hauptsächlich im Umfeld von Einsteigschächten der Berliner Wasserbetriebe, um die Verkehrssicherheit aufrechtzuerhalten. Der Fahrzeugverkehr und die Zugänglichkeit der Anliegergrundstücke werden mit nur geringen Einschränkungen gewährleistet bleiben.Vorgesehen ist im Rahmen der dafür vorgesehenen Mittel voraussichtlich in folgenden Straßen mit den Arbeiten zu beginnen:• Goethestraße: zwischen Schillerstraße und Neanderstraße,• Grimmstraße: zwischen Halker Zeile und Geibelstraße,• Krusauer Straße: zwischen Barnetstraße und Fontanestraße,• Schillerstraße: zwischen Fontanestraße und Grimmstraße,• Ekensunder Weg: zwischen. Barnetstraße und Halker Zeile.Der Beginn der Arbeiten ist für die 31. Kalenderwoche vorgesehen. Eine Information der konkret betroffenen Anliegenden wird kurzfristig über Hauswurfsendungen erfolgen.“Aus Anwohnersicht, welche seit Jahrzehnten um die dringend nötige Sanierung des Kopfsteinpflasters kämpfen ist dies der blanke Hohn. Es liest sich, als ginge es nur darum einige Gullideckel auszutauschen.Die ersten Nachbarn haben bereits mit wütenden Rückmails an Frau Schöttler und Frau Heiß reagiert und diese zum Rücktritt aufgefordert. Offenbar ist die Schmerzgrenze überschritten.