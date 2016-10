Lichtenrader Dächer: Kreist der Pleitegeier über den Dachaufstockungen ?

Berlin: Simpsonweg | Im Februar 2015 wurde dieses Thema bereits im Berliner Abendblatt aufgegriffenEiner der dort erwähnten geschädigten Anwohner hat mittlerweileseinen Prozess gewonnen, erhält aber trotz Titel seit Monaten trotzdem nichtdie rund 10.000 EUR Schadensersatz. Seinen Aussagen zufolge ist aufgrundder Sperrung sämtlicher Geschäftskonten keine Zahlung mehr zu erwarten.Dies ist für die betroffenen Anwohner fürchterlich, denn aktuell regnet es sehrhäufig und der Winter steht bevor. Die Schäden für die Anwohner, u.a. im Simpsonweg 2 sind enorm.Die Hausverwaltung versucht bereits eine Baustopp zu erwirken, es tut sich aber ohnehin seit Wochen nichts mehr auf der Baustelle.Aufgeschnittene Dächer und die Bewohner darunter befürchten das Schlimmste.Aktuell gibt es offenbar viele Käufer die in der Anlage umherirren und die Anwohner befragen weil eigentlich die gekaufte Wohnung längst hätte fertiggestellt sein sollen. Eigentlich sollen in der Barnetstrasse ebenfalls noch diverse Quergebäude aufgestockt werden, die Anwohner dort befürchtenangesichts der schleppenden und miserablen Qualität der Ausführung das Schlimmste.Angesichts der gesperrten Konten stellt sich die Frage was mit den gezahlten Raten der Käufer passiert ist bzw. was mit neugezahlten Geldern geschieht. Wahrscheinlich laufen diese eher in die Pfändung als das der Bau fortgesetzt wird. Die Hausverwaltung hat aufgrund der nicht bezahlten Stromrechnungen kürzlich das Abzapfen des Baustroms untersagt. Ausstehende Mieten für Werbetafeln wurden nach fast 1 Jahr erst nach erfolgter Kündigung beglichen.Des Öfteren war in der Vergangenheit die Polizei vor Ort um die Arbeitserlaubnis der Bauarbeiter zu prüfen.Dazu ins Bild paßt der mehrfache Wechsel der im Hintergrund agierenden Firmen, die immer wieder neue Namen haben, bei denen der Bauleiter / Prokurist und Geschäftsführer gleichen Namens aber immer wieder auftauchen.In den nächsten Monaten steht der Abschluss einer umfangreichen Schadensersatzklage über rund 400.000 EUR bevor, in welcher die Hausverwaltung den Bauträger für entständene Schäden am Gemeinschaftseigentum verklagt hat. Diese Klage ist beim Amtsgericht seitfast 2 Jahren anhängig. Der Gutachter sieht gute Chancen, dass die Klage erfolgreich ist. Woher soll der Bauträger dieses Geld nehmen wenn schon die derzeitigen Bauarbeiten ruhen?Für alle betroffenen Anwohnern ist das ein Horror.Offenbar kreist der Pleitegeier um das Projekt "Lichtenrader Dächer"