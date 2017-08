Sanierung im Dichter Viertel: Note 6 - ungenügend

Wenn man dort nun sieht, was man im Bezirksamt offenbar unter den versprochenen "Sanierungsarbeiten" versteht, das läßt einem nur die Hände über dem Kopf zusammen schlagen.Man spricht wohl besser von Ausbesserung von Gefahrenstellen.Mehr ist es leider nicht, was dort passiert - und mehr soll wohl auch nicht passieren.Eine echte Sanierung, wie erhofft wird es unter eineroffenbar nicht geben.Politisch so gewollt ?Ihr Vorgänger, so hieß es im September letzten Jahres habe ein umfangreiches Konzept ausgearbeitet, in Abstimmung mit den Wasserwerken.War damals vonim Rahmen einer E-Mail an diverse Anwohner zu lesen.Nun das. Letztlich ein paar Aussbesserungsarbeiten um all zu große Gefahrenstellen zu beseitigen. So war das nicht vereinbart, werte Politiker.In einer Reaktion des Bundestagsabgeordneten Luczak, der sich seit 1 Jahr vehement für die Anwohner einsetzt heißt es, auch er sei sehr unzufrieden damit wie das Bezirksamt die Wünsche und Nöte der Anwohner umsetzt.Nach seinen Recherchen gibt es "keine Pläne über die aktuell ausgeführen 'Ausbesserungen' hinaus echte Sanierungsarbeiten im Dichterviertel umzusetzten".Er habe sich, so seine Mail an den Autor dieses Beitrags, daher an(SPD) gewandt und "sie aufgefordert, sich dafür einzusetzen, daß es substantielle Sanierungsmaßnahmen im Dichterviertel gibt."Es verspricht sich weiterhin des Themas anzunehmen.Offenbar ist dieser Weg aktuell das Einzige was den leidgeplagten Lichtenrader bleibt.Insbesondere diejenigen, die am Ende des Dichter Viertels (Grimmstrasse, Ekensunder Weg usw.) wohnen haben seit Monaten mit der Baustelle rund um den Schichauweg zu kämpfen und werden schon zum Jahresende mit weiteren Baumaßnahmen im Zuge der Dresdner Bahn zu kämpfen haben.Der Autor bemühte sich bis zuletzt um eine Stellungnahme vonwelche für die Grünen im Rahmen der Bundestagswahl offiziell für Lichtenrade kandiert.Leider war bisher keine Stellungnahme zu erhalten.Es dürfte Frau Künast nicht gefallen, wie hier die Anwohner und potentiellen Wähler verprellt werden.