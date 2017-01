Schokoküsse im Vakuum

Lichtenrade.

Unter dem Motto „Naturwissenschaft spielerisch erleben“ steht am 25. Januar um 10 Uhr im Gemeinschaftshaus Lichtenrade, Barnetstraße 11, der Biochemiker und Zauberkünstler Oliver Grammel in seiner CheMagie-Show auf dem Programm. Die Frage, ob Schokoladenküsse im Vakuum explodiern oder aber unter Druckluft schrumpfen, wird beantwortet. Das Programm wurde in Zusammenarbeit mit dem „Gläsernen Labor“ für Schüler ab der dritten Klasse entwickelt. Der Eintritt kostet sieben, für Schulen und Kitas fünf Euro pro Person. Karten unter0163/131 27 05 oder www.wissenschafftspass.de