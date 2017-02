Berlin: Bahnhofstraße Lichtenrade |

Lichtenrade.

Auch in diesem Jahr soll die Bahnhofstraße wieder zur Kunstmeile werden. Voraussichtlich vom 16. Juni bis 14. Juli sollen in teilnehmenden Geschäften und im öffentlichen Raum wieder Werke lokaler Künstler präsentiert werden. Am „10. Lichtenrader Kunstfenster“ interessierte Künstler sind aufgerufen, sich bis zum 15. März unter gsm@az-lichtenrade oder direkt im AZ-Büro, Prinzessinnenstraße 31, zu bewerben. Weitere Infos:

37 59 27 21.