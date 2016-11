Ausflug der Tiere wieder frisch

Lichtenrade. Vor 20 Jahren entstand das Wandbild „Ausflug der Tiere ins Grüne“ am ehemaligen BVG-Wohnhaus in der Ringelnatzstraße 30. Jetzt wurde der Hingucker aufgefrischt und erstrahlt in neuem Glanz.

Der Dichter Joachim Ringelnatz (1883-1934), der in den 1920er-Jahren auch als anerkannter Maler ausstellte, hat viele seiner Gedichte mit witzigen Zeichnungen illustriert. Von einem dieser Gedichte ließen sich die beiden Berliner Künstler Helge Heberle und Hans-Dieter Wohlmann bei der Gestaltung des Wandgiebels in der Ringelnatzstraße 30 inspirieren. Das zehnmal elf Meter große Wandgemälde hat einen „Ausflug der Tiere ins Grüne“ zum Thema und wurde als eine Landpartie mit einem alten BVG-Bus an den Stadtrand dargestellt. Der Bus wurde gewählt, da in der früheren Werkssiedlung bis heute viele Busfahrer der BVG wohnen. Das Wohnhaus zählt zu den ehemaligen Beständen der Berliner Verkehrsbetriebe, die 2013 vom Wohnungsbauunternehmen degewo übernommen wurden.Heberle und Wohlmann haben die Szenerie von oben gesehen dargestellt. „Das Bildmotiv mit den verschiedenen Tieren steht aus heutiger Sicht auch für unsere multikulturelle Gesellschaft, in der sich Fremde treffen, gut vertragen und Freunde werden“, sagt Hans-Dieter Wohlmann.Die Künstler haben bereits Anfang der 1980er-Jahre die ersten Wandbilder in Berlin gestaltet. Bei der Giebelwandsanierung an der Ringelnatzstraße wurde das Wandgemälde nun von ihnen aufgefrischt und um das Logo des neuen Eigentümers degewo ergänzt.