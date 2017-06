Berlin: Salvatorkirche |

Lichtenrade. In der Salvatorkirche am Pfarrer-Lütkehaus-Platz 1 steht am 9. Juli ein Chorkonzert der Lichtenrader Kantorei unter Leitung von Andreas Harmjanz und mit Werken von Johann-Sebastian Bach, Johann Ernst Prinz von Sachsen-Weimar, Richard Mudge, Gustav Merkel und Johannes Matthias Michel auf dem Programm. Das Konzert beginnt um 17 Uhr, der Eintritt ist frei. Weitere Infos: 76 10 67 30. HDK