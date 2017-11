Lichtenrade.

Der Lichtenrader Männerchor 1911 und der Kammerchor der Leo Kestenberg Musikschule geben am 26. November unter der Leitung von Hans-Joachim Straub ein Konzert in der Salvatorkirche am Pfarrer-Lütkehaus-Platz 1. Unter anderem werden Stücke von Brahms, Deprez, Faure und Mozart zu Gehör gebracht. Das Konzert beginnt um 17 Uhr, der Eintritt ist frei. Weitere Infos: http://www.lmc1911.de/index.php/aktuelles